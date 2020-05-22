ATLAS Teleskobu, İlk Kez Kuyruklu 'Troyalı Gök Taşı' Keşfetti

ATLAS Teleskobu, ilk kez kuyruklu yıldız gibi görünen ve kuyruğa sahip bir Troyalı gök taşı keşfetti. Bu gök cismi, kuyruklu yıldız gibi davranıyordu. Dünyanın da en az bir Troyalı gök taşına sahip olduğu düşünülüyor.

ATLAS Teleskobu, kuyruklu yıldıza benzer bir şekilde kuyruğa sahip bir Troyalı gök taşı keşfetti. Bu keşif, özellikle son yıllarda astronomlar tarafından yapılan çok sayıdaki gözlemi doğruluyor. Bu gözlemlerdeki gök cisimleri, önce gök taşı gibi görünüyor ancak daha sonra kuyruklu yıldızlarda tipik olarak gözlenen kuyruk geliştirerek kuyruklu yıldız davranışı geliştiriyor.

ATLAS, Haziran 2019'da Jüpiter Troyalıları içerisinde bu tip bir gök taşına rastladı. Belfast'taki Queen’s Üniversitesi'nde yer alan ATLAS görsellerini kontrol eden gök bilimciler gök cisminin kuyruklu yıldız benzeri davranışını doğruladı. Diğer astronomların çalışmaları da benzer bir sonuca vardı.

Bilinmeyen türde bir gök taşı:

Temmuz 2019'da 2019 LD2'yi (gök cismine verilen isim) yakalayan ATLAS, bunun toz ya da gazdan oluşan soluk bir kuyruğa sahip gibi göründüğünü tespit etti. Güneş'in arkasından geçtiği için 2019'un sonlarında ve 2020'nin başlarında Dünya'dan görülemeyen gök taşı, Nisan 2020'de tekrar görüldü ve hâlâ bir kuyruklu yıldıza benzediği tespit edildi.

Bu cismin en temel özelliğiyse yörüngesi. Bu cismin, Jüpiter'in yörüngesine yakın bir gök taşı olduğuna ilişkin ilk işaretler, daha sonraki kesin ölçümlerle birlikte doğrulandı. İşin aslı, 2019 LD2; gök ilimcilerin şu ana kadar keşfetmemiş oldukları türden bir gök taşı. Troyalı gök taşları; gezegenlerle aynı yörüngeyi, onların 60 derece gerisinde ya da ilerisinde olmak üzere takip eder. Dünya, bu tip gök taşlarından en az bir tanesine sahipken Neptün'de düzinelerce, Jüpiter'deyse yüz binlerce vardır.

Jüpiter'in Troyalı gök taşları, Güneş'in etrafında iki öbek hâlinde döner. Bir öbek, Jüpiter'in ilerisinde (2019 LD2 de burada gözlemlendi), diğeriyse gezegenin gerisinde dönüşünü tamamlar. Troyalı gök taşları bu yörüngelerinde Jüpiter'in güçlü çekim kuvveti sayesinde tutulur. 2019 LD2'yi bu kadar ilginç kılan şeyse 'Jüpiter Troyalıları'nın çoğunun milyarlarca yıl önce yakalandığının düşünülüyor olması. Bu gök taşlarındaki buzun buharlaşarak gaz ve toz püskürtmüş olması ve çok uzun zaman önce bu cisimlerin kuyruklu yıldıza değil gök taşına benziyor olması gerekiyordu.

"On yıllar boyunca, Troyalı gök taşlarının yüzeylerinin altında büyük miktarlarda buz olması gerektiğine inanmış ancak bunun kanıtlarını bulamamıştık" diyen gök bilimciler, ATLAS sayesinde bu cisimlerin buzlu doğasına ilişkin tahminlerin doğru olabileceğinin ortaya çıktığını düşünüyorlar. Gök bilimciler, Jüpiter'in 2019 LD2'yi yakın zamanda yakaladığını ve bunun da cismin kuyruklu yıldıza benzer davranışını açıkladığını düşünüyorlar.