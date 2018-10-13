Kuyruklu Yıldız ve Asteroit Arasındaki Fark Nedir?

Sürekli birbirlerinin yerine kullanılarak bir anlam kargaşasına sebep olan kuyruklu yıldızların ve asteroitlerin arasındaki fark aslında oldukça net; yapılarındaki farklı maddeler.

Güneş Sistemi'nde gezegenler ve uydular dışında sürekli ortalıkta dolaşan bazı gök cisimleri var. Örneğin asteroitler zaman zaman Dünya'yı da ziyaret ediyorlar ya da kuyruklu yıldızların 'büyüleyici' yağmurlarını sıkça duyuyoruz ve görebilmek için kafamızı kaldırıyoruz. Fakat bu iki gök cismi arasındaki ince ve net fark sürekli göz ardı edildiğinden bazı anlam karmaşaları oluyor.

Peki asteroit ve kuyruklu yıldız aslında nedir ve aralarında nasıl bir fark var?

Aralarındaki farka geçmeden önce aseroit ve kuyruklu yıldızın nelere dendiğine kısaca değinelim. Güneş Sistemi'nin en ufak gök cisimleri olan bu ikili aslında gezegenler, uydular ve tüm Güneş Sistemi'nin oluşumundan arta kalan parçalardan ibaret ve hepsi Güneş'in yörüngesinde hareket ediyor. Bu noktaya kadar tüm özellikleri ortak olan asteroitler ile kuyruklu yıldızların birbiriden ayrıldığı nokta ise yapılarını oluşturan farklı yapıdaki maddeler.

Asteroitler kayaçlardan ve metallerden oluşuyorken, kuyruklu yıldızların yapısını oluşturan materyallerin başında buz, kayaç parçacıklar ve organik maddeler geliyor. İki gök cismi arasındaki bir diğer fark ise Güneş etrafındaki yörüngeleri. Kuyruklu yıldızların yörüngeleri, asteroitlerin yörüngelerine kıyasla çok daha düzensiz ve daire olmaktan uzak.

Aynı zamanda bu iki gök cisminin uzay boşluğunda bulunduğu konum da birbirinden farklı. Kuyruklu yıldızlar çoğunlukla Kuiper Kuşağı’nda ve onun da ötesindeki Oort Bulutu’nda bulunurken asteroitler genellikle Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı’nda dolaşıyor.

Kuyruklu yıldızların 'kuyrukları' ise aslında yörüngelerindeki hareketleri sırasında Güneş’in yakınlarından geçerken yapılarındaki maddelerin bazılarının buharlaşması sonucu oluşuyor ve güneş rüzgârları gaz haldeki bu maddelerin ve toz parçacıklarının kuyruklu yıldızdan uzaklaşmasına neden oluyor. Bu da kuyruklu yıldızın arkasından kilometrelerce ilerleyen bir 'kuyruk' görüntüsü oluşturuyor.

Her iki gök cismi de değişken boyutlarda gözlemlenebilir. Kuyruklu yıldızların çapları birkaç kilometreyken, asteroitlerinki 10 metre ile 530 km arasında değişebiliyor.