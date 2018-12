Kuzey Işıkları’nın Senfonisi, Mate 20 Pro ile Hayat Buldu

Huawei, Mate 20 Pro akıllı telefonun piyasaya çıkmasını kutlamak ve güçlü yapay zeka kabiliyetlerini sergilemek için farklı sanatçıların katılımı ile daha önce görülmemiş bir projeyi gerçekleştirdi. “Işığın sesini yakalamak” olarak tasvir edilen proje, büyüleyici doğa fenomenlerinden Kuzey Işıkları’nın sese dönüştürülüp bir Işık Senfonisi yaratmak için teknoloji ve sanatı birleştiriyor.

Sound of Light adlı proje, yapay zekanın görüntüleri okumak ve bunları sese dönüştürmek üzerine insanlar tarafından aylarca eğitilmesini gerektirdi. Huawei Mate 20 Pro üzerinde çalışan özel bir yapay zeka programına, öncelikle Norveç’te kaydedilen kuzey ışıkları ve bunların nasıl davrandığı öğretildi. Sonraki aşamada ise yapay zekaya, bu ışıkları nasıl yorumlayacağı ve bu yorumu nasıl sese dönüştüreceği öğretildi. Sanat ekibi ise, yapay zekanın ses yorumunu senfonik bir düzenlemeye geçirmekle görevlendirildi. Böylece Kuzey Işıkları tarihte ilk defa seslendirilmiş oldu.

Norveç'in Tromsø civarındaki açık alanlarda, Aurora Avcısı Kjetil Skogli, Kuzey Işıklarını filme almak için gece yarısı sahaya çıktı. Kjetil'in çekimlerini tamamladıktan sonra görüntüler, ödüllü besteci Mark Sayfritz'in özel olarak tasarlanmış ve Mate 20 Pro üzerinde çalışan AI sistemi ile donatılan ses laboratuvarlarına gönderildi. Müzik parçaları oluşturulduktan sonra, dünyanın en iyi orkestra şeflerinden ve bestecilerinden James Shearman'la paylaşıldılar ve Viyana'daki ünlü Brahms Hall'da Sound of Light senfonisinin orkestra performansı için düzenlediler.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Küresel Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Peter Gauden Sound of Light performansı hakkında, “Yapay zeka Huawei’nin Ar-Ge süreçlerinde her zaman birincil öneme sahiptir. Bizden önceki birçok önemli teknolojik atılım gibi, yapay zeka sınırlarımızı aşmamızı, daha önce yapamayacağımızı düşündüklerimizi yapmamızı sağlıyor. Sound of Light, bu fikri tam olarak kapsıyor” açıklamasını yaptı.

Üretilen tüm müzik elemanları normal olarak, canlı performanstan önceki yoğun işlem aşaması için yüksek başarımlı bilgisayarlara ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte, proje ekibi özel yapım AI sisteminin desteği ile birlikte Mate 20 Pro'yu yeni nesil bir süper bilgisayara dönüştürmeyi başardı. Canlı performans sırasında dönüştürülen veriler, Mate 20 Pro ile bağlantılı synthesizer'lara besleniyor.

28 Kasım'da Avusturya'nın Viyana şehrindeki Musikverein'in Brahms Hall'unda AI tarafından canlı sergilenecek görsel ve ses performansı, 300'den fazla seyircinin katılımıyla “Kuzey Işıkları’nın sesi neye benziyor?” sorusunu cevaplayarak, dünyanın en iyi orkestra şeflerinden ve bestecilerinden biri olan James Shearman şefliğindeki Synchron Stage Orchestra tarafından gerçekleştirildi. James Shearman, “Sound of Light için amacım, bu performansın duygulara hitap ettiği noktaları belirginleştirmekti. Böylece Kuzey Işıkları ve yapay zeka müzik aracılığı ile bizimle konuşuyor gibi olacaklar” dedi.

Müzik bestecisi Mark Sayfritz, “Yapay zeka ile müziği buluşturmak yepyeni olasılıkların kapılarını aralıyor. Artık Kuzey Işıkları’nın görüntülerini bir yapay zekaya gösterip, renk, boyut ve hız gibi analizler sonrasında bir beste yapmasını bekleyebiliriz. Özellikle dramatik bir ışık gösterisini gören yapay zeka, bunu yaptığı bestenin duygusallığına katabilir. Bu sayede bütün bir senfoni bile bestelenebilir” diyerek Huawei’nin yapay zeka konusunda ulaştığı noktayı belirtti.