Florence Kasırgasının Etkisini Ortaya Koyan Fotoğraflar

Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletinde günlerdir etkisini sürdüren şiddetli kasırga esnasında çekilen fotoğraflar, doğal afetin insan hayatını nasıl yıkıma uğrattığını gözler önüne seriyor.

Amerika, 14 Eylül'den beri tüm zamanların en tehlikeli kasırgalarından biri olan Florence Kasırgası ile mücadele ediyor. 4 metreye varan sel suları ve saatte 145 km'ye varan hızla hareket eden rüzgar sebebiyle pek çok yapı zarar gördü, 17 kişi hayatını kaybetti ve bölge 'felaket bölgesi' ilan edildi. Bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı kasırga ortamında bir süre sonra marketler ve benzin istasyonları yağmalanmaya başlandı. Rüzgar ve yağış şiddetini azaltmaya başladıktan sonra ise geriye yıkımın fotoğrafları kaldı.

Kasırga bölgeye ulaşmadan önce ve ulaştıktan sonra bir alışveriş merkezi

Havens Wharf liman bölgesi, kasırgadan en ağır darbeyi almış bölgelerden biri

Kasırga esnasında pek çok ev yıkıldı, ağaçlar devrildi

Pek çok benzin istasyonu ve market de kasırgadan sonra yağmalanmaya başlandı

Neredeyse 8 aylık yağışın düştüğü kasırga, nehirleri de taşırdı

Kasırganın etkisi hafiflemiş olsa da 10 milyona yakın kişinin afetten etkilendiği düşünülüyor. Aynı zamanda toplamda 170 milyar dolarlık hasarın oluştuğu tahmin ediliyor.