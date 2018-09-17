Florence Kasırgasının Etkisini Ortaya Koyan Fotoğraflar

Amerika, 14 Eylül'den beri tüm zamanların en tehlikeli kasırgalarından biri olan Florence Kasırgası ile mücadele ediyor. 4 metreye varan sel suları ve saatte 145 km'ye varan hızla hareket eden rüzgar sebebiyle pek çok yapı zarar gördü, 17 kişi hayatını kaybetti ve bölge 'felaket bölgesi' ilan edildi. Bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı kasırga ortamında bir süre sonra marketler ve benzin istasyonları yağmalanmaya başlandı. Rüzgar ve yağış şiddetini azaltmaya başladıktan sonra ise geriye yıkımın fotoğrafları kaldı.
Kasırga bölgeye ulaşmadan önce ve ulaştıktan sonra bir alışveriş merkezi
Havens Wharf liman bölgesi, kasırgadan en ağır darbeyi almış bölgelerden biri
Kasırga esnasında pek çok ev yıkıldı, ağaçlar devrildi
Pek çok benzin istasyonu ve market de kasırgadan sonra yağmalanmaya başlandı
Neredeyse 8 aylık yağışın düştüğü kasırga, nehirleri de taşırdı
Kasırganın etkisi hafiflemiş olsa da 10 milyona yakın kişinin afetten etkilendiği düşünülüyor. Aynı zamanda toplamda 170 milyar dolarlık hasarın oluştuğu tahmin ediliyor.