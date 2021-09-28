Kuzey Kore: ABD'nin Düşmanca Tutumdan Vazgeçmesi Gerekiyor

Kuzey Kore'nin son füze denemesi, Uzak Doğu'da suların ısınmasına yol açtı. Japonya ve Güney Kore'nin tepkisine yol açan denemeyle ilgili açıklama yapan Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin düşmanca tavırlardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Uzak Doğu'nun en 'gergin' ülkelerinden Kuzey Kore, bir süredir sessiz sakin kapalı yönetimine devam ediyordu. Ancak ülke yönetimi, son dönemlerde yine üst üste füze denemeleri yapmaya başladı. Hatta son günlerde birden çok füze denemesi yapan Kuzey Kore, bu denemelerde bir anlamda ABD'ye gözdağı vermiş oldu. Kuzey Kore'nin hedefindeki isimse tahmin edilebileceği üzere Güney Kore ve ABD'ydi.

Kuzey Kore, oldukça kapalı bir yapıya sahip. Özgürlüğün olmadığı ülke, Devlet Başkanı Kim Jong-Un'un keyfi kararlarına göre yönetiliyor. Jong-Un'un bir süredir ortalıkta görülmemesi ve hasta olduğunun düşünülmesi üzerine füze denemelerine yeniden başlanması, Devlet Başkanı'nın sağlıklı olduğunun açık bir göstergesi.

"Düşmanca politikalardan vazgeçin"

Kuzey Kore, yaptığı füze denemesine paralel olarak bir de açıklama yaptı. Bu açıklamada Güney Kore ve ABD'yi hedef alan Kim Jong-Un yönetimi, diğer ülkelerle müzakerelerin yeniden başlaması için düşmanca politikalardan vazgeçilmesi gerektiği ifade etti. Füze denemeleriyle ilgili açıklama yapan Güney Koreli ve Japon yetkililer ise fırlatmanın Jagang eyaletinden yapıldığını ve bunun bir balistik füze olduğunu duyurdular.