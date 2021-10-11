Kuzey Kore Liderinden Hayat Koşullarını İyileştirme Çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ekibinin 5 yıllık yeni bir kalkınma planı oluşturduğu açıklandı. Bu kalkınma planı kapsamında ülkenin gıda ve barınma sorununun üstesinden gelinmesi sağlanacak. Planın detayları ise ne yazık ki bilinmiyor.

Dünyanın en dışa kapalı ülkelerinden bir tanesi olan Kuzey Kore ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ülkenin resmi haber ajansı olarak görev yapan Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Devlet Başkanı Kim Jong-un'un hükümete bazı tavsiyelerde bulunduğunu yazdı. Jong-un açıklamaları, ülkedeki hayat koşullarıyla ilgili.

Kore İşçi Partisi'nin 76. kuruluş yıl dönümü için yapılan açıklamalarda, ülkedeki hayat koşulları için "acımasız" ifadelerine yer verildi. Kim Jong-un, 2020 yılındaki ekonomik hedeflere de ulaşılamadığını belirterek, bu konunun üzerinde durulması gerektiğinin altını çizdi. Edinilen bilgilere göre Kuzey Kore lideri ve ekibi, önümüzdeki 5 yılı kapsayan bir kalkınma planı oluşturdu.

Gıda ve barınma sorunları giderilecek

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın servis ettiği bilgilere göre Kim Jong-un ve kurmayları, hazırladıkları kalkınma planı kapsamında ülke genelinde gıda ve barınma sorununu çözecekler. Koronavirüs pandemisinin yanı sıra geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketleri nedeniyle gıda sektöründe zorluk yaşayan ülkenin bu sorunun üstesinden nasıl geleceği bilinmiyor. Ülkede barınmayla ilgili nasıl bir sorun yaşandığını ise kimse bilmiyor.

Kuzey Kore'nin kapalı yapısı nedeniyle kalkınma planının detayları bilinmiyor. Ayrıca ülkedeki insanların nasıl bir yaşam sürdürdükleri de meçhul. Yapılacak çalışmaların işe yarayıp yaramayacağını ise zaman gösterecek...