Kuzey Kutbu'nun En Kalın Buz Tabakaları Kırılmaya Başladı

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Kutbu, sanılandan çok daha hızlı bir şekilde ısınıyor. Bu ısınma, Kuzey Kutbu'nun en kalın ve en sert buzul tabakalarının kırılmasına neden oluyor.

Gezegenimizi geri dönüşü olmayan bir yola sokmak üzere olan küresel ısınma, buzulları eritmeye devam ediyor. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre buzul kütlelerindeki değişimi incelemeye başladığımız tarihten bu yana ilk kez Kuzey Kutbu’nun en kalın ve en sert buzul tabakaları da kırılmaya başlamış durumda.

Pek çok bilim adamına göre Kuzey Kutbu, küresel iklim değişikliğine en uzun süre direnen bölge olacak. Fakat bilim insanları tarafından açıklanan veriler durumun hiç de böyle olmadığını gösteriyor. Grönland'ın kuzeyinde bulunan ve yaz sıcaklarına dahi dayanabilen buz tabakaları kırılarak karadan ayrılmaya başlamış durumda.

Buzulların bu denli hızlı çözülmesindeki en büyük neden, sıcak hava dalgalarının ve ılık rüzgarların okyanus akıntıları ile birlikte buzul bölgelere taşınması. Geçtiğimiz Temmuz ayında Grönland’daki Innaarsuit Köyü, dev bir buz dağının köye yaklaştığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Bilim insanları 1970’li yıllardan bu yana uydu görüntüleri ile Grönland buzullarını inceliyor. Buzullar, o tarihlerden bu yana hiçbir zaman bu kadar incelmemiş ve kıyıdan bu kadar uzaklaşmamıştı. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden Ruth Mottram, Kuzey Grönland’daki buzulların neredeyse tamamen parçalandığını söyledi.

Ayrıca Birleşik Devletler Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nin kıdemli araştırmacısı Walt Meier de yaptığı açıklama ile, ‘’Buzullar ortalama 4 metreden fazla kalınlığa sahip ve bu yoğunluklarıyla bu kadar kolay hareket etmemeleri beklenir. Ancak geçtiğimiz kış aylarında ve bugün rüzgarlar buzulları giderek kıyılardan uzaklaştırıyor.’’ dedi.

Küresel iklim değişikliği şu ana kadar Dünya’nın ortalama sıcaklığını 1°C artırmış durumda. Fakat kutuplarda tespit edilen ortalama sıcaklık artışı 5.5°C’yi buluyor. NASA tarafından açıklanan verilere göre Dünya, iklim değişikliğine teslim olup ısınırken buzullar da şu ana kadar %13 kadar incelmiş durumda.