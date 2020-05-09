Amerika Birleşik Devletleri merkezli CBS kanalının yeni sezonda yayınlayacağı diziler açıklandı. Bu diziler arasında efsanevi Kuzuların Sessizliği filminin dizisi öne çıktı.

Televizyon kanalları yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeni dönem için hazırlıklarını yapmaya başladı. İnternet platformlarından farklı olarak kanalların genel olarak kendi sezonları ve planları oluyor. ABD’li kanal CBS de yeni dizilerinin duyurusunu yaptı. Kanalın yeni yayın döneminde ekrana getireceği dizilerin arasında Kuzuların Sessizliği, The Equalizer’ın yeniden çekimi ve yeni bir Chuck Lorre sitcom dizisi olacak.

Kuzuların Sessizliği daha önce iki defa karşımıza çıkmıştı. Yeni dizide, 1991’de yılında Jodie Foster ve 2001 yılında da Julianne Moore tarafından canlandırılan Clarice Starling’i bu kez Rebecca Breeds oynayacak.

Kuzuların Sessizliği dizi oluyor:

Bu dizide filmin sona ermesinden altı ay sonrasına, 1993 yılına döneceğiz. Yapımcılar bu dizide Hannibal Lecter’dan sonrasında Starling’in yaşadıkları ve 'anlatılmamış hikâyesinin' aktarılacağını belirtiyor. Kal Penn, Michael Cuditz, Devyn A Tyler ve Nick Sandow gibi isimler de diziye dâhil olacak.

Öte yandan dizide ikonik kötümüz Hannibal Lecter’ı kimin canlandıracağına dair bir bilgi yok. Bu denli güçlü bir karakteri canlandıracak ismi bulmak hiç de kolay bir şey değil. CBS’nin tercihinin kim olacağı merak ediliyor.

CBS’nin yeni dizileri:

CBS ayrıca bu sezon 1980’lerin meşhur dizilerinden biri olan The Equalizer’ın yeniden çevrimlerini de yayınlayacak. Dizinin başrolündeyse Queen Latifah yer alacak. Ekipte Lorraine Toussaint, Liza Lapira ve Chris Noth da bulunacak. Onun dışında yeni boşanmış terapist bir babanın hikâyesinin anlatılacağı bir sitcom olan B Positive gelecek. Bu dizide The Big Bang Theory’den tanınan Chuck Lorre imzası bulunacak.

CBS’nin yeni dizilerinin gelecek sezonda ekranlarda olacağı söylense de çıkış tarihleri belli olmadı. Bu da koronavirüs salgınıyla birlikte ele alındığında dizilerin çekim ve yayın tarihleri konusunda merak uyandırıyor.