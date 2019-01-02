KXD Mobile, KXD K30'a Ait Görseller Paylaştı

Akıllı telefon piyasasının yeni aktörlerinden KXD Mobile, giriş seviyesi telefonu KXD K30'a ait görselleri paylaştı.

KXD Mobile, telefon piyasasına 2008'de giren, nispeten yeni sayılabilecek bir şirket. Şimdiler de ise aylık 1 milyonluk cihaz satışı gerçekleştiren bir firma haline geldi ve Çin’deki büyük şirketlerden birisi olma yolunda ilerliyor. Şirket, bugün KXD K30 cihazının fotoğraflarını paylaştı.

KXD K30, 5,7”, 18:9 HD+ bir ekrana sahip. Giriş seviyesi bir telefon olan cihazda 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı var. 13MP ve 5MP’lik iki adet arka kamera ve 8MP’lik selfie kamerasına sahip olan cihazın batarya kapasitesi ise 3000 mAh.

Telefonun, kırmızı ve siyah olmak üzere iki adet renk seçeneği bulunuyor. Tasarımıyla premium bir cihaz izlenimi veren telefonun satış fiyatı ise 139,99 dolar. Telefonun şu an için Türkiye fiyatı bulunmuyor.