15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan başvuruların neticeleri açıklanınca, e-Devlet bir süre çalışmaz hale geldi.

Bugün saat 10.00 sularında açıklanan burs sonuçları, KYK'nın internet sitesini çalışmaz hale getirdi. KYK'nın resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanan sonuçlara ulaşabilen kişiler azınlıkta. Nitekim iki sisteme de giriş yapmak çok zor.

2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı Burs Miktarları

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL

15 ila 21 Ekim tarihleri arasında başvuruların yapıldığı KYK burs sonuçları için şuraya tıklamanız yeterli olacaktır. Normal şartlar altında ilk defa burs yahut kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim ayında) normal öğrenim süresince ödeme yapılıyor. Yani öğrenciler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında burs yahut kredilerinin ödemelerini alabilecek.

Bununla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Burs veya Öğrenim Kredisini alabilmeniz için PTT'den alınacak E-Devlet şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Bakanlığımızın linkine ulaşmanız, Burs/Kredi Onay İşlemleri hizmetine girerek taahhütnameyi dikkatlice okumanız ve 18 Kasım 2018 23:59'a kadar taahhütnameyi onaylamanız gerekmektedir." Bu yüzden bakanlığın yapmış olduğu uyarıları dikkate almalısınız. Nitekim taahhütname onayı yapmayan öğrencilere KYK ödeme yapmayacak. Burs ya da kredi almak istemeyen öğrencilerin ise bu taahhütname onayı yapması gerekmemektedir.