KYK Ödemelerinde Ana Para Artışı Olduğu İddia Edildi

Bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası KYK kredi faiz ödemelerinin silineceği bildirilmişti. Ancak yapılan bu açıklama sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı ana para miktarlarında bir artış olduğunu iddia etti.

KYK kredilerinin faiz oranları, kısa bir süre önce gündeme gelmiş ve sosyal medya üzerinden konuyla binlerce paylaşım yapılmıştı. Bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası ise KYK kredilerinden alınan faizlerin silinmesi kararı alınmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından kısa sürede karar sosyal medyanın gündemine oturdu ve e-Devlet üzerinden çok sayıda kullanıcı yeni kredi ödemelerini kontrol etmek istedi. Ancak bazı kullanıcılar, bu kararın ardından ana para tutarlarında bir artış olduğunu iddia etti.

İşte sosyal medyada konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar:

Sosyal medyadan gelen bu paylaşımların ardından sistemde sıkıntılar yaşandığını, hatta bazı kullanıcıların sistemde hata aldıklarını hatırlatmakta fayda var. Bununla birlikte yeni KYK düzenlemesi de henüz yürürlüğe girmedi. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Bu sebeple sistemde şu anda görünen miktarlar, KYK kredi faiz oranlarını düzenlemesini kapsamıyor olabillr. Ancak ilerleyen günlerde yeni ödeme miktarlarının ne olacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.