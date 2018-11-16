Kyocera DuraForce Pro 2 - 4K Geniş Ekran Aksiyon Kamerası

Kyocore DuraForce Pro telefonunu yenilerken yeni DuraForce Pro 2'nin duyurusunu da yaptı.

Geliştirilmiş yeni cihaz, eskisiyle aynı dayanıklılığa sahip olacak. Özellikle inşaat alanları, uzak bölgeler ve diğer hasar tehlikesi yüksek olan ortamlarda kullanılabilmeye uygun olan bu telefonun yeni modeli Verizon'a özel olacak ve 5 inç Sapphire Shield ekran bulunduracak.

Kyocera DuraForce Pro 2, MIL-SPEC 810G dayanıklılığa ve IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikasına sahip. Düşmelere, darbelere, titreşime ve daha fazlasına karşı dayanıklı olan cihazın ekranı da neredeyse çizilemeyen Sapphire ekran.

Bir ev kullanıcısı için oldukça yüksek bir korumaya sahip olan bu cihaz, özellikle dış mekan kullanıcıları için ideal. Kyocera bir kez daha ultra-yüksek ses çıkışına sahip hoparlörler seçmiş, ön taraftaki çiftli hoparlör sistemi 106 desibel ses çıkışı sağlıyor.

Aygıtta ayrıca dört adet ses bastırma özelliğine sahip mikrofon bulunuyor. Bunun dışında bas konuş ve Qualcomm'un Fluence Pro teknolojileri de telefonda yer alıyor. Cihazın üstünde üç kamera var. Ön kamera 5 MP'lik selfie ve videolu sohbet kamerası, arka tarafta ise 13 MP kamera bulunuyor. Arka kameranın yanında bir de geniş açılı süper aksiyon kamerası yer alıyor.

Kyocera'ya göre her üç kamera da su altında kullanılabiliyor. Diğer özellikler arasında telefonu eldivenle veya ıslak parmaklarla kullanabilmek, cihaz şifreleme, parmak izi okuyucu, 64 GB hafıza, 4 GB RAM ve microSD kart yuvası bulunuyor.

Verizon cihazı 24 ay boyunca 18.50 dolar faturaya ek fiyatla satıyor, doğrudan satın almak isterseniz fiyatı 444 dolar.