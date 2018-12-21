Dünyaca ünlü Netflix dizisi La Casa De Papel, 5 hırsızın 4 ayrı şehirde yaptığı hırsızlık olayına esin kaynağı oldu.

Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da 4 farklı mağazanın camlarını kırıp içeri girerek, toplamda 700 bin TL'lik vurgun gerçekleştiren kar maskeli 5 hırsız yakalandı. Son olarak Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir telefon mağazasına dalarak 45 saniyede alabildikleri bütün cep telefonu ve tabletleri hortumlayan hırsızlar, en sonunda yakalandı.

Emniyet güçleri, ilgili kamera kayıtlarını inceleyerek ulaşımlarını sahte plaka ile sağlayan hırsızların izini sürdü. Bursa'dan Kocaeli'ye gitmekte olan hırsızları kovalamaya başlayan polisler, Karamürsel'de hırsızları enselemeyi başardı.

2 ay içerisinde Kocaeli'de 4, Bursa'da 7, Tekirdağ ve İstanbul'da 1'er soygun gerçekleştiren hırsızlardan ikisi 18 yaşının altında. Yapılan sorguda, La Casa de Papel dizisinden etkilenerek soygunları gerçekleştirdiklerini belirten suçlular, bazı soygunlarda aynı tip maske ve eldiven kullandıklarını, soygunlar sırasında ayakkabılarını değiştirerek sadece çalıntı plakayla ulaşım sağladıklarını açıkladı.