La Casa de Papel'in sert polisiyken profesöre aşık olmasıyla tüm hikayeyi değiştiren namıdiğer Lizbon, geldiği İstanbul'da röportaj verdi. Ünlü oyuncu, annesinin Türk dizilerini sevdiğini, favori yapımlarından bir tanesinin Fatmagül'ün Suçu Ne? olduğunu ifade etti.

Netflix'in fenomen hale gelen dizilerinden La Casa de Papel'deki Lizbon rolü tüm dünyanın tanıdığı oyuncu Itziar Ituno Martinez, bir Türk dizisi olan Fatmagül'ün Suçu Ne? ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Rol aldığı Grev isimli Türk filmi için Türkiye'ye gelen oyuncu, verdiği röportajda annesinin favori dizilerinden bir tanesinin Fatmagül'ün Suçu Ne? olduğunu açıkladı.

“Annem birçok Türk dizisini izliyor. Türk dizilerinin oldukça hastası. Bu dizilerin çoğunda fazlaca dramatik temalar var. Sanırım o drama insanları çok fazla çekiyor. Saplantılı bir şekilde izleniyor. Gördüklerimin çoğunda maço ya da soyluluğa özendiren öğeler var. Kendi mücadelesinde feminist bir kadınım ama yine de ben de izlediğimde bakakalıyorum.” ifadelerini kullanan namıdiğer Lizbon, İstanbul ile ilgili de konuştu.

"La Casa de Papel'de İstanbul olmak isterdim"

Kendisine yöneltilen "La Casa de Papel'de İstanbul olmak ister miydiniz?" sorusuna cevap veren Martinez, "Evet, çok isterdim. Çünkü bu şehri çok seviyorum. Hatta şöyle bir şey bile olurdu; bir yandan daha Avrupai, bir yandan da Doğulu... Yani bu iki konseptle ilgili malzeme veren tarafım var. Hoş olurdu.” diyerek bu konudaki görüşünü dile getirmiş oldu.

Bu arada, Lizbon'un oynadığı Grev isimli filmle ilgili de bilgi verelim. Belgeselci Yazar Metin Yeğin tarafından üstlenilen proje, 1910'lu yılların Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan bir grup kadın işçinin direnişini anlatıyor. Bu kurmaca hikaye ile ilgili de konuşan Martinez, "Gazeteci arkadaşım Orsola Casagrande aracılığıyla rol teklifi ulaştı. O beni Türkiye’deki bu ekiple iletişime geçirdi. Çekimler iki gün sürdü. Film, Bask bölgesindeki Baigorri’de çekildi. Metin Yeğin’in yönetmenliği, bu hikâyedeki bazı şeyleri inanılmaz güzel gösterdi." dedi.