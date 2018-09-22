Laboratuvar Ortamında Yemek Borusu Dokusu Üretildi

Amerika'da bir grup bilim insanı, laboratuvar ortamında kök hücreyle yemek borusu dokusu büyütmeyi başardı.

Cincinnati Kök Hücre ve Organoit Tıbbı Çocuk Merkezi'nde (CuSTOM) görevli bilim insanları, Sox2 isimli gen ve bu genle ilişkili proteini inceledikleri bir çalışma esnasında yemek borusuna (özofagusu) ait 300 ila 800 mikrometre uzunluğunda doku büyütmeyi başardılar. Sox2, erken embriyo kök hücrelerinin ve çeşitli yetişkin kök hücrelerinin gelişimi ve devamlılığının düzenlenmesinde rol oynayan bir gen ve bu anlamda benzer çalışmaların da temelini oluşturuyor.

Araştırma ekibi, çalışmalarda özofagal oluşumu sırasında Sox2'in işleyişini düzenlediği genetik ve moleküler yolları tespit edebilmek için insan, kurbağa ve fare doku kültürlerini kullandı. Laboratuvar ortamında üretilen bu dokunun, hastadan biyopsiyle alınan özofagal dokularla biyokimyasal açıdan yüksek oranda benzerlik gösterdiği açıklandı.

CuSTOM'un gerçekleştirdiği çalışmanın detayları, Cell Stem Cell dergisinde yayınlandı. Araştırmanın, sindirim sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılması ve bu alanda yeni tedavi yöntemlerinin önünü açması hedefleniyor.