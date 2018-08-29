Lada Niva'nın Türkiye fiyatları güncellendi. İlk fiyatı ile fazlasıyla eleştirilen 4x4 modelin yeni Türkiye fiyatları eskisini aratacak cinsten.

Geçtiğimiz dönemde ani bir yükseliş gösteren döviz kuru, her ürünü olduğu gibi otomobil fiyatlarını da etkiledi. Daha önce 70 bin TL ile 90 bin TL arasında olacağı açıklanan Lada Niva fiyatları, artan kur ile birlikte 118 bin TL’yi buluyor.

Yapılan yeni açıklamaya göre Lada Niva’nın başlangıç fiyatı 89.155 TL. Araç 3 ve 5 kapılı olmak üzere iki farklı versiyona sahip. 4x4 aracın Urban versiyonu, 98 bin TL gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip.

Lada Niva’nın 5 kapılı versiyonun Türkiye fiyatı 108 bin TL olacak. Eğer üç kapılı Urban versiyonunun SW modelini tercih ederseniz de fiyat 117.934 TL’yi buluyor. Açıkçası bir Lada otomobil için bu fiyatların yüksek olduğu rahatlıkla söylenebilir.