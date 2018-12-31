Lady Gaga, Las Vegas Konserine Devasa Robotla Çıktı

Hollywood'da ciddi bir rolde yer almasının Lady Gaga'yı normalize edeceğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.

Geçmişte konserlerinde ve katıldığı ödül törenlerinde giydiği kıyafetlerle, makyajıyla ve enteresan tavırlarıyla dikkat çeken Lady Gaga, bu kez karşımıza Mecha-Gaga olarak çıktı. Las Vegas'ta düzenlenen konsere bir anda mecha'nın üzerindeki bir savaşçı gibi daldı.

Konserdeki sürprizleri bununla da bitmeyen Gaga, Just Dance esnasında salonda uçtu ve daha sonra piyanonun başına geçerek Shallow parçasını çalarak seslendirdi.

Konserin organizatörleri, sahnedeki robotun çalışır bir prototip olmadığını ve sadece şov amaçlı dizayn edildiğini belirttiler. Lady Gaga da bu vesileyle Star Is Born'dan sonra kaldığı yerden devam edeceğinin sinyallerini verdi.