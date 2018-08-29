Otomobillerle en ufak bir ilginiz bulunmasa dahi LaFerrari ile çekilen bu videonun çekim tekniklerine ve seslerine bayılacaksınız.

The Florian Merckx isimli YouTuber, 950 beygirlik bir 'azman' olan Ferrari LaFerrari ile toz toprak içindeki bir fabrikada drift çekimi gerçekleştirdi. Daha çok 'Muscle' (Amerikan Kası) türü araçlarla bu tip tozlu drift videoları görmeye alışığız ama bu da hiç fena olmamış.

Aslında milyon dolarlık hibrit bir aracı bu şekilde görmek biraz ilginç olsa da şehrin mükemmel görüntüsüyle başlayan video, sonuna kadar kendini izletiyor.

950 Beygirlik LaFerrari İle Fabrika'da Drift

Florian Merckx, çok sık paylaşım yapmasa da otomobillerle ilgili güzel içerikleri olan bir kanala sahip. Diğer videolarını incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.