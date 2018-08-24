Lamborghini'nin bugün itibarı ile basına tanıttığı yeni aracı mükemmel olduğu kadar cep yakan cinsten olacak.

Aylar süren dedikodulardan, sızdırılan fotoğraflardan ve tahmini özelliklerinden sonra Lamborghini Aventador SVJ ortaya çıktı. SV versiyonunun daha güçlendirilmiş hali olan Aventador SVJ, Kaliforniya Sahilleri'ndeki Pebble plajında basına tanıtıldı.

İtalyan devinin bu güne dek yaptığı en güçlü V12 motor, 566 kilowatt ve 770 beygir gücünde. 0'dan 100 kilometreye sadece 2.8 saniyede çıkan araç, 200 kilometrede ise bu performansı 8.6 saniyede gösteriyor.

Gelelim fiyatına: Belki de şu ana dek tasarlanmış en klas ve güçlü araçlardan biri olan Aventador SVJ, 517 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Aracın anahtar teslimi ise 2019'un başlarında olacak. Toplamda 963 araç üretilecek ve aracın fiyatına Apple CarPlay de dahil olacak.

Şimdi sizleri gözlerinize bayram yaptıracak bu aracın bir kaç fotoğrafıyla baş başa bırakalım: