Lamborghini Aventador SVJ Roadster’in Üstü Cenevre’de Açıldı

Lamborhini Aventador SVJ Roadster’in üstü açık versiyonu, Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileniyor.

Daha önce hakkında pek çok söylenti çıkan üstü açık Lamborghini Aventador SVJ Roadster, Cenevre Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıtıldı. Aerodinamik açısından oldukça ince işçiliğe sahip olan araç, performansını da çok büyük oranda koruyor.

Lamborghini Yöneticisi ve CEO’su Stefano Domenicali, Aventdor SVJ Roadster’in iki kapılı versiyondaki tüm gücü, performansı ve çığır açan aerodinamik teknolojileri barındırdığını ancak kendi ikonik tarzına ahip olduğunu belirtiyor. Domenicali, yeni aracın eskisi ile aynı deneyimi sunduğunu ancak üstüne açık havada sürüş keyfi sağladığını belirtiyor.

Normalde üstü açılabilen araçlar performans kaybı yaşıyor. Bunun ise çeşitli sebepleri bulunuyor. Lamborghini tavanda yapılan değişimi tam olarak açıklamasa da araç 50 kilo daha ağır hale geldi. Aracın 0-100 hızlanması 2.9 saniyede gerçekleşiyor. Çıkarılabilir karbon fiber tavan ise saniyeler içinde açılıp kapanıyor. Tavan, ön kaputun altına saklanıyor.

Aracın patentli ALA 2.0 sistemi bu araçta da olacak gibi duruyor. Bu sistemde aktif aero bileşenler, araç üzerinde yüksek kontrol sağlıyor. Araçta 770 beygirlik V12 motor bulunuyor.

İtalyan üreticinin planı, bu araçtan 800 adet üretmek. Satışlar ise bu yaz başlayacak. Aracın ABD fiyatı ise 573,996 dolar (574 bin bile değil) olacak.