Lamborghini Huracan, Şarj İstasyonuna Park Edince Çekildi

Almanya'da yaşanan bir olayda bir Lamborghini Huracan, elektrikli şarj istasyonuna park edildiği için elektrikli bisiklet kullanan polisler tarafından çekildi. Polis, yaşanan olayı sosyal medyadan paylaşarak viral olmasını sağladı.

Pahalı bir otomobile sahip olmak, aracın istenilen herhangi bir yere park edilebileceği anlamına gelmiyor. Ancak daha da önemlisi pahalı bir otomobile sahip olmak, bu bilgiye sahip olunduğu anlamına gelmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Frankfurt Polisi tarafından paylaşılan bir fotoğraf, bu duruma şahane bir örnek oldu. Ay gibi parlayan bir Lamborghini Huracan Evo Spyder, elektrikli araç şarj istasyonuna park ettiği için polis tarafından çekildi.

İşin komik tarafı ise, elektrikli araç şarj yerine park eden Lamborghini Huracan’ın elektrikli bisiklet kullanan polisler tarafından yakalanıp çekilmesi. Hal böyle olunca da olaya, ‘elektrikli araçların intikamı’ benzetmesi yapıldı.

Frankfurt Polisi, sürücülerin olaydan ders çıkarması için Huracan’ın çekildiği fotoğrafı resmî Twitter hesabından da paylaştı. Paylaşım kısa sürede viral oldu, Reddit’te de hakkında konu açıldı ve pek çok yorum yapıldı.

Almanya, gerçek bir otomobil ülkesi ve hükümet, elektrikli otomobillerin benimsenmesi konusuna büyük önem veriyor. Polisin yanlış park eden araçları çekmesi bir yana, sosyal medya üzerinden ifşalamasının nedenlerinden biri de bu. Tabi çekilen aracın fosforlu yeşil bir Huracan olması da önemli :)

Türkiye’de ise şu an için elektrikli otomobilleri çok seyrek gördüğümüzü söyleyebiliriz. Hatta ODD’nin verilerine göre Türkiye’de 2020’nin ilk altı ayında yalnızca 173 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Dolayısı ile şimdilik Türkiye’de bir benzinli otomobilin elektrikli otomobil şarj istasyonuna park ettiğini görme ihtimalimiz bir hayli düşük.