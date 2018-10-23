Lamborghini Huracán Spyder marka otomobil, geçtiğimiz cuma günü Boston Kütüphanesi'nin yakınlarında alevlere teslim oldu.

Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangının nedeni ise henüz belli değil. Aşırı hızlanmanın bu yangına neden olabileceği konuşuluyor. İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışmalarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki görüntülerde ise araç tamamen yangına teslim olmuş gibi görünüyor. İzleyeceğiniz videonun içinizi sızlatma ihtimali oldukça yüksek.

Daha önce, yine çok fazla ısınmasıyla bilinen Lamborghini marka bir otomobilin Dubai'de alev alev yandığını görmüştük. Peki bu ısınma neden kaynaklanıyor? Sıcak havanın egzozdan dışarı çıkamamasından mı? Bu sorun Lamborghini mühendislerinin üzerinde durması gereken önemli konulardan bir tanesi gibi görünüyor.