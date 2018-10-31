Lamborghini Urus, hız ve konfor tutkunlarını birleştirecek gibi duruyor.

Drag Times isimli YouTube kanalı geçtiğimiz günlerde Lamborghini Urus’un sıfırdan yüze çıkış süresini hesapladı. Devasa araç şaşırtıcı bir şekilde 2.93 saniyede bu görevi başardı.

Peki, bu kadar büyük olmasına rağmen nasıl bu kadar hızlı olabiliyor? Cevap kaputun altında yatıyor (büyük sürpriz). 4 litrelik V-8 motoru ve turboşarjörleriyle 650 beygir ve 627 torkluk bir güç sağlıyor. Bu kadar güçlü bir aracın bu kadar yüksek hızlara bu kadar çabuk çıkması da fazlasıyla mantıklı geliyor.

Lamborghini, Urus’un 3.6 saniyede yüz kilometreye ulaşacağını söylemişti. Görünüşe bakılırsa araç fazlasıyla hafife alınmış.

Bunun dışında bir SUV olması sebebiyle iç tasarımı da fazlasıyla geniş ve lüks görünüyor. Kahverengi tonların kullanıldığı iç tasarım kesinlikle sizi çok daha iyi hissettirecektir.

Piyasada birçok SUV olsa da hiçbiri Urus kadar agresif ve çevik görünmüyor. Bu İtalyan mühendisliği harikasının rahatlığını, zarafetini ve hızını tatmanın bedeli ise 200.000 dolar.