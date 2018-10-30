Apple etkinliğinde sahne alan Lana Del Rey, gelecek albümünden söylediği şarkılarla katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

70 dakikalık Apple reklamını izlerken “keşke şu an ağlayabilsem” diye düşünmüş olanların hayali bugünkü Apple etkinliğinde gerçek oldu. Brooklyn’de düzenlenen Apple özel etkinliğinin kapanışını yapan Lana Del Rey, gelecek albümü Norman F*cking Rockwell’den iki parça seslendirdi. Ancak şarkıcı ne yazık ki albümünün adını ve söylediği ikinci şarkının adını seyircilere açıklayamadı; çünkü Apple şarkıcıya küfür etmemesi gerektiğini söylemişti.

Lana Del Rey’in gelecek albümünün prodüksiyon işlemlerini üstlenen ve Brooklyn’de iş ortaklarının gösterilerinde sürpriz bir şekilde ortaya çıkmaktan hoşlanan Jack Antonoff da sahnede, Lana Del Rey’in arkasında piyano başındaydı.

Bu hadise doğal olarak Twitter’da oldukça yankı buldu; zira Lana’nın performansı bir opera evinde gerçekleştirilmişti ve oldukça etkileyiciydi. Ayrıca şarkıcının söylediği performans bu tür etkinliklerde sıkça duyulan “vay be, çok iyi, oha” gibi tepkilerin de biraz olsun değişmesini sağladı. Lana Del Rey sahneden ayrılırken Apple CEO’su Tim Cook’a gergin olduğunu söyledi. Cook ise “Hayır, sen harikaydın! Gergin olan benim” diyerek şarkıcıyı kutladı.