OnePlus 6T İle Alakalı Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

OnePlus 6T, 17 Ekim'de düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak. 30 Ekim'e kadar ön sipariş aşamasında kalacak cihazın, 30 Ekim sonrası raflarda olması bekleniyor. OnePlus cihazla ilgili pek çok bilgiyi doğruladı, ancak halen bilmediğimiz pek çok şey var.

Lansman öncesi, bütün bilgileri ve özellikleri ile cihazın paylaşılması zaten beklenmiyordu. Ancak ortaya çıkan bir Geekbench skoru, tahminlerle ilgili yapılan bilgi akışını genişletti. Geekbench verilerinde OnePlus 6T 'FS FS P8801' kodu ile gözüktü. Sonuç olarak OnePlus 6T'nin Snapdragon 845 işlemciden gücünü alacağı ve bu işlemcinin de 8 GB gibi devasa bir RAM kapasitesi ile destekleneceği bir bakıma doğrulanmış oldu.

Yukarıdaki bilgiler aslında pek de yeni sayılmaz, pek çoğu yeni amiral gemisi ile ilgili tahmin edilen ve olması en makul gözüyle bakılan spesifik özelliklerdi. Bu Geekbench sonuçları yalnızca bu bilgileri doğrulamış oldu. Ancak dikkat çeken şeylerden birisi 'Operating System' (İşletim Sistemi) kutucuğunun karşısında yer alan Android sürümü oldu. Cihaz Android'in en son sürümü 9.0 Pie ile gelecek gibi gözüküyor.

Bu aslında basit bir şey gibi gözükse dahi, öyle değil. OnePlus modelleri genelde kutudan çıktığında en son Android sürümüne sahip olmuyordu, bundan ziyade son sürüm işletim sistemleri daha sonra telefona güncelleme olarak verilmekteydi. Ancak bu sefer, bu böyle olmayacak ve kutudan en son işletim sistemi sürümü ile gelecek. Buna örnek olarak OnePlus 3T modelini ve OnePlus 5T modellerini de örnek olarak verebilliriz. Bu cihazlar da resmi şekilde yayınlanmış Android güncellemeleri piyasada olmasına karşın bir önceki nesil işletim sistemleri ile gelmekteydi.