İnternet devi Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ana şirket Alphabet’in İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Halihazırda Google’ın CEO’su olan Sundar Pichai, bundan sonra Alphabet’e de liderlik edecek.

1998 yılında Kaliforniya’da bir evin garajında kurdukları Google ile henüz emekleme aşamasında olan internete yürümeyi öğreten Larry Page ve Sergey Brin, Google ve Google'a ait diğer şirketleri bir çatı altına almak amacıyla 2015 yılından kurulan Alphabet’teki görevlerinden resmen istifa ettiklerini açıkladı.

Ağustos 2015'ten beri Google'ın CEO'luk görevini yürüten Sundar Pichai, bugünden itibaren hem Google hem de Alphabet’in CEO’su olacak. Page ve Brin, konuya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, Google’ın çatı şirketi Alphabet’in yönetim yapısını basitleştirmek için doğru zamanın geldiğini belirtti.

Pichai, değişimin Alphabet’in günlük çalışmasını etkilemeyeceğini söylüyor. Şirketin gelecekte zorlukların üstesinden gelmeye ve Google’a odaklanmaya devam edeceğini söyleyen Hint yönetici, her iki şirketin iş modelinde radikal bir değişiklik olmayacağının işaretini veriyor.

Google ve Alphabet’e uzun süredir bağlı kaldıklarını ve kurul üyeleri, hissedarlar ve ortak kurucular olarak yönetim kurulunda kalacaklarını ve Pichai ile düzenli görüşmelerde bulunacaklarını ifade eden Page ve Brin, "İkimiz de, şirketi bizden daha iyi yönetecek biri gördüğümüzde yöneticiliği bırakmak istemeyen insanlardan değiliz. Alphabet ve Google'ın iki CEO ve başkana ihtiyacı yok. Şirket yönetimini Pichai'den daha iyi bir şekilde yapacak kimsenin olmadığına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Bundan sonra hem Google hem de Alphabet’e liderlik edecek olan Pichai’nin gelecek için nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor.