Yağ Gibi Ürünler İçin Katılım Payı Beyannamesi Verilecek

Geçtiğimiz yıl başlatılan ücretli poşet uygulamasının ikinci etabı, 2020 yılına girmemizle birlikte resmen başladı. Buna göre bundan sonra şirketler, çeşitli ürün ve ambalajlar için de katılım payı ödemek durumunda kalacaklar.

Geçtiğimiz yılın başında hayatımıza giren yeni bir uygulamayla birlikte, Türkiye'deki tüketiciler olarak alışverişlerde eskiden ücretsiz olarak verilen poşetlere 25 kuruş ödemeye başladık. Çevre Kanunu kapsamında yapılan bir değişiklikle hayatımıza giren bu uygulama, poşetlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmesini içeriyordu. Şimdiyse bu değişikliğin ikinci etabı hayatımıza girdi.

Söz konusu uygulamanın ikinci etabı; lastik, akümülatör, elektronik eşya, bitkisel ve madeni yağ, piller ile ahşap, metal ve cam ambalajlar için katılım payı tahsil edilmesini kapsıyor. Böylelikle şirketler; söz konusu ürünlerle ilgili katılım beyannamelerini vermek durumunda kalacaklar.

Artık şirketler, ürünlerinin ambalajları için ayrıca ödeme yapmak zorunda kalacaklar

Hayatımıza giren yeni uygulamayla birlikte söz konusu ürünleri üretenler ve ithal edenler, beyanname vermek ve bu beyannamelerden doğan maddi bedelleri ödemek durumunda kalacaklar. Belirlemelere göre lastikler için türüne göre 2 ila 10 TL arasında, akümülatörler için kilogram başına 5 ila 50 kuruş arasında, piller için 2 ila 15 TL arasında, yağlarda kilogram başına 10 ila 50 kuruş arasında ve elektronik ürünlerde kilogram başına 20 ila 30 kuruş arasında ödeme yapılacak.

Yeni uygulamayla birlikte beyanname kapsamına alınan ambalajlar ise; ilaçlar için kutu ya da şişe fark etmeksizin 1 kuruş, diğer ambalajlarda ise litresine göre 1 ila 10 kuruş arasında ödeme yapılması gerektirecek. Geri kazanım katkı payının uygulanmasına ilişkin usül ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, bu uygulamadan kaçışın olmadığını ancak bu durumun, beraberinde zamlar getireceğini söyledi. Kartaloğlu'na göre yeni uygulama, şirketlere ek maliyet oluşturacak ve bu da doğrudan, beyanname verecek şirketlerin sattığı ürünlere yansıtılacak.

Yaptığı açıklamalarda bu uygulamaların çok ağır cezalarla geldiğini söyleyen Kartaloğlu, beyanname vermeyenlerin 22 bin 109 TL para, yanlış bilgi verenlerin ise 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı. Kartaloğlu, en azından belirsizlikler giderilinceye kadar ceza kesilmemesi gerektiğini aktardı.