Lava Z40 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

2007 yılında Steve Jobs tarafından tanıtılan ilk iPhone ile benzer bir tasarıma sahip olan Lava Z40, ilk kez akıllı telefon kullanacak kişileri hedef alarak tanıtıldı.

Hindistan merkezli telefon üreticisi LAVA International, ilk kez akıllı telefon kullanacak olan kişileri hedef alan Lava Z40 adlı yeni akıllı telefonunu tanıttı. 2007 yılında tanıtılan ilk iPhone modeli ile benzer bir tasarıma sahip olan Lava Z40, 4 inçlik küçük denebilecek ekranı ile giriş seviye bir akıllı telefonun sunabileceği özellikleri kompakt bir kasaya sığdırıyor.

Söylediğimiz gibi Lava Z40, 4 inçlik küçük bir ekrana sahip. Üstelik bu ekran, 800x480 piksellik oldukça düşük bir çözünürlüğe sahip. Android Go işletim sistemi ile çalışan cihazın 1.4Ghz MediaTek MT6737M işlemcisi, 1 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Lava Z40’ın bu özellikleriyle aktif bir akıllı telefon kullanıcısını memnun etmeyeceğini söyleyebiliriz.

Lava Z40 Özellikler

Dört çekirdekli 1.4GHz MediaTek MT6737M işlemci

1 GB RAM, 8GB depolama

4 inç 800x480 piksel ekran

2 MP arka kamera

2 MP ön kamera

Çift 4G-VoLTE desteği

2.250mAh batarya

Siyah ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Lava Z40’un vergiler hariç 267 TL fiyat etiketi bulunuyor. Söylediğimiz gibi Lava Z40, günün büyük bir çoğunluğunu ekran başında geçiren aktif akıllı telefon kullanıcılarını değil, henüz akıllı telefon teknolojisi ile tanışmamış basit ve kullanışlı bir cihaz isteyenleri hedef alıyor.