League of Legends Dünya Şampiyonası Tarihe Geçti

League of Legends'ın 2018 Dünya Kupası Şampiyonası finali, 99.6 milyon kişi tarafından izlenerek kırılması güç bir rekora imza attı.

Battle Royale oyunları ile birlikte dünyanın en çok anlık oyuncusuna sahip yapımı olan League of Legends, popülaritesini korumaya devam ediyor. Her yıl düzenlenen LOL Dünya Şampiyonası, bu yıl kırılması güç bir izleyici rekoruna ev sahipliği yaptı.

Turnuvanın düzenleyicisi Riot Games, turnuvanın finaline dair resmi izleyici rakamlarını basına duyurdu. 14 uluslararası bölgenin en iyi takımlarının büyük ödül için savaştığı mücadeleyi, 99.6 milyon farklı kişi izledi. Tam 44 milyon eşzamanlı izleyici sayısına ulaşan müsabakanın dakika başına ortalama izleyicisi tam 19.6 milyon oldu.

Turnuvanın bütün maçları, Çin'de yayın yapan Tencent kanalından ve ESPTV'den naklen yayınlandı. Bunun yanı sıra Güney Kore'den OGN ve AfreecaTV ile birlikte 30'dan fazla TV platformu ve televizyon kanalı maçları canlı yayınladı. Bunun yanı sıra mücadelelerin yayın hakkını alan onlarca farklı Twitch ve YouTube kanalı da müsabakaları naklen paylaştı.