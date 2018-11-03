Riot Games'den Artırılmış Gerçeklik Gösterisi

Riot Games'in düzenlediği League of Legends 2018 Dünya Finalleri açılış töreninde katılımcılarını artırılmış gerçeklik ile buluşturuyor.

Artırılmış gerçeklik demosunda oyun içi grup K / DA, Madison Beer gibi isimlerin yanı sıra POP/STARS'ın ilk sahne performanslarını Jaira Burns ve (G) I-DLE üyelerinden Miyeon ve Soyeon sunacak.

Medison Beer ile işbirliği içinde olan (G) I-DLE ve Jaira Burns, yeni bir orjinal şarkının varlığından söz etmeleri finallere katılanlara ve dünya çapında izleyenlere tam bir süpriz olacak.

Dünyanın en çok izlenen e-spor etkinliği olan Leagues of Legends 2018 Dünya Finalleri Ligini Riot'un sponsoru Mastercard sunacak. Tören, 3 Kasım'da 12.30'da Güney Kore'nin Incheon kentindeki Incheon Munhak Stadyumunda canlı olarak yayınlacak.

K / DA, Leagues of Legends'in şampiyonlarından oluşan (soldan sağa) Akali, Ahri, Kai'Sa ve Evelynn'den oluşuyor.

Şu an itibariyle tüm oyuncular K/DA 'nın geleceğini biliyor, bilmedikleri şey ise 'band' oyununun bir şarkıyla çıktığı ve bu şarkıyı artırılmış gerçeklik teknolojisi ile canlı performans sergileyecekleri.

Daha önce görülmemiş bir ölçekte canlı yayının bir parçası olarak kullanılan bu artırılmış gerçeklik teknolojisi, geçen yıl açılış töreninde orataya çıkan yaşlı ejderha'nın bir sonraki adımıdır.