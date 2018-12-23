League of Legends'in İzlenmesi Kasım'da İkiye Katlandı

Yılların MOBA oyunu League of Legends (LOL), Kasım ayında %100'lük izlenme artışı elde etti.

Oyuncuların 3 boyutlu bir dünyada savaştığı League of Legends (LOL), uzun yıllar boyunca ülkemizde de en çok oynanan oyunlar arasında kendine yer edindi. On binlerce izleyiciyi bulan turnuvaların düzenlendiği LOL, kazanan takıma yüksek para ödülleri vaat ediyor. Oynanan oyunların ekran kayıtlarının sosyal video platformuna yüklenmesiyle de LOL'de daha önce oynanmış başarılı oyunlar, milyonlarca kişi tarafından izlenebilir duruma geliyor.

Özellikle 1 Ekim tarihinde başlayıp 3 Kasım tarihinde sona eren Güney Kore'de gerçekleşen League of Legends 2018 Dünya Şampiyonası sonrası, şampiyona süresince kaydedilen anların sosyal video platformlarına yüklenmesiyle LOL, Kasım ayındaki izlenme sayısını bir önceki aya göre 2'ye katladı.

Ekim ayında toplamda 123 milyon izlenmeye sahip olan LOL, Kasım ayında bu sayıyı 2 katından da fazla olan 252 milyonluk sayıya çıkardı. Kasım ayında LOL'ü en çok izleyen ilk 5 ülke sırasıyla; sosyal video platformları üzerinden gerçekleştirilen bütün izlenmelerin %20.3'üyle (~50.4M) LOL'ün yapımcısı Riot Games'in bulunduğu ülke ABD, Brezilya, Almanya, Meksika ve Polonya oldu.