24 Yaşındaki League of Legends Yayıncısı Hayatını Kaybetti

League of Legends yayıncısı Maria Creveling, 24 yaşında hayatını kaybetti. League of Legends Şampiyonası Serisi'ne katılan ilk kadın oyuncu olan Crewling'in ölüm nedeni bilinmiyor.

'Remilia' olarak bilinen League of Legends yayıncısı Maria Creveling, geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. 24 yaşındaki genç oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Creveling, artık faaliyette olmayan Renegades takımının üyesi olarak League of Legends Şampiyonası Serisi'ne katılan ilk kadın oyuncu olmuştu.

Genç yayıncının ölüm haberi, e-spor yorumcusu olan arkadaşı Richard Lewis tarafından Twitter'dan duyuruldu. Creveling, e-spor kariyeri boyunca League of Legends takımında destek rolünde hem as oyuncu hem de yedek oyuncu olarak yarıştı. Creveling, 2016 yılında Renegades'den ayrıldı. Ayrılma nedeni olarak takım içinde yaşadığı rahatsızlıkları ve kaygıları gösterdi.

League of Legends Şampiyonası'na katılan ilk kadın olan Creveling, hayatını kaybetti

Creveling transseksüeldi ve yayınlar sırasında da takipçiler tarafından olumsuz yorumlar alıyordu. Ancak birçok oyuncu onu e-spor topluluğuna ilham veren bir figür olarak gördü. 2017 yılında Kaos Latin Gamers'ın bir parçası olarak 'Sakuya' adı altında rekabetçi olarak League of Legends oynamaya geri döndü. Ancak yaşadığı ses teli felci nedeniyle ameliyat olmak için takımdan ayrıldı.

Yayıncı, geçtiğimiz ay gerçekleşen Twitch Rivals turnuvası da dahil olmak üzere diğer birçok etkinlikte yarıştı. Kendisi gibi League of Legends oyuncusu olan erkek arkadaşı Whatley, ölüm haberini Twitter'dan doğruladı. Ancak basın açıklaması yapmaktan kaçınarak Maria'yı çok sevdiğini ve daha fazlasını hak ettiğini belirtti.