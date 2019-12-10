Louis Vuitton, LoL Temalı Lüks Kıyafetlerini Tanıttı

Dünyaca ünlü moda markası Louis Vuitton ve Riot Games iş birliğinin yeni parçası olarak LVxLOL markalı giyim koleksiyonunu satışa sundu. League of Legends temalı kıyafetler, tasarımından ziyade fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor.

Moda evi Louis Vuitton, Riot Games ile iş birliği yaparak 'League of Legends' koleksiyonunu satışa sundu. LVxLOL markalı koleksiyon, moda devinin kadın koleksiyonları sanat yönetmeni Nicolas Ghesquière tarafından tasarlandı. Ürünler 170 dolardan 5.600 dolara kadar varan gerçek manada cep yakan fiyatlara sahip.

Şirketler geçmişte de iş birliği yaptılar. Ortaklık ilk kez eylül ayında açıklandı ve ekim ayında Riot Games, Ghesquière tarafından tasarlanan Louis Vuitton kostümlerini League Legends oyuncularına sunmuştu. Bu girişim "global bir eSpor markası ve lüks bir moda evi arasında ilk defa yapılan iş birliği" olarak adlandırıyor.

Louis Vuitton logolu League of Legends kıyafetleri arasında en dikkat çekeni aşağıdaki deri motorcu ceketi ve 5.650 dolarlık fiyatıyla koleksiyondaki en pahalı parçalarından biri. Diğer yandan ceketinizi beyaz bir etekle kombinlemek isterseniz 2.680 doları daha gözden çıkarmanız gerekiyor.

Üzerinde League of Legends karakteri Qiyana'nın baskısı olan bu tişört, oyunla daha açık bir bağlantıya sahip. Tişört, koşu pantolonu, kapüşonlu sweatshirt, spor ayakkabı, spor ayakkabı ve saatten oluşan bu kombinle ise 8,890 dolara mal oluyor.

Aşağıdaki parka, tek başına 4.450 dolar. Ayrıca kıyafetin üst parçası 1.070 dolar ve alttaki kısa tayt ise 940 dolar değerinde. Ayrıca mini sırt çantası 2,310 dolardan satılıyor.

Louis Vuitton, League of Legends temalı ürünlerin 2020 yılının şubat veya mart aylarında gönderileceğini belirtiyor. Koleksiyondaki ürünler astronomik fiyatlara sahip olsa bile bakmak ücretsiz ve kataloğa buradan göz atabilirsiniz.