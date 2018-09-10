League of Legends'tan Yeni Oyun Modu ve 6 Yeni Kostüm

Dünyanın en popüler MOBA oyunlarından League of Legends, 8.18 yaması dahilinde 6 yeni oyun içi kostüm ve yepyeni bir oyun moduyla geliyor.

2009 tarihinden bu yana bir çığ gibi büyüyen ancak son zamanlarda zirvedeki popülerliğini PUBG ve Fortnite gibi battle royale oyunlarına kaptıran League of Legends, nam-ı diğer LoL; 8.18 yaması ile bomba gibi geliyor.

Yeni yamada yeni bir oyun modu ve 6 yeni kostüm getirecek olan Riot Games’in yayınladığı sinematik videoya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Söz konusu yamanın detaylarına geldiğimizde ise oyunda “Uzay Serüveni” konseptiyle yeni bir kostüme sahip olacak karakterlerin listesi şu şekilde:

Kayn (Efsanevi Kostüm)

Jinx

Ziggs

Sona

Yasuo

Malphite,

Kayn

Jinx

Özellikle Uzay Serüveni Efsanevi Kostümü Kayn büyük merak uyandırırken, Yasuo - Malphite ulti kombosuna yeni bir soluk getirecek diğer iki kostüm de büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yeni oyun modunda ise kendimizi Ziggs’i kurtarmaya çalışırken bulacağız bu ulvi görevimizde bize engel olacak isimse gelen kostümlerden de anlaşılacağı üzere Kayn olacak. Zorluk seviyesi ayarlanabilir olan oyun modu içerisinde şampiyonlarımız için kalıcı güçlendirmeler de söz konusu olacak. Pek tabii bu güçlendirmeler yalnızca Uzay Serüveni modunda kullanılabilecek.

Riot Games, alışılandan farklı bir şekilde yeni oyun modu ve kostümler için PBE serverlarını es geçecek. Daha net bir dille belirtmek gerekirse yeni yama ve getirdikleri, doğrudan oyuncuların beğenisine sunulacak.