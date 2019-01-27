Legend of Zelda, Doom Oyun Motoru Kullanılarak Modlandı

Zamanının efsanelerinden Doom ve Zelda oyunları, kahramanların canavar öldürmesi haricinde çok da ortak noktaya sahip değiller. Fakat bir "modder" olan Exkodius, son üç yılını Doom'un oyun motorunda orijinal The Legend of Zelda oyununu yeniden oluşturmakla geçirdi.

İlk The Legend of Zelda'yı, Doom motoru kullanarak yeniden yazan modder (modcu) Exkodius'un çıkardığı iş gerçekten takdire şayan. Klasik 8-bitlik görüntüyü 3 boyutlu bir şekilde yakalayan mod, oldukça etkileyici görsellere sahip.

Exkoidus her ne kadar yaptığı işten memnun olsa da projeyi tam olarak tamamlayıp bitirebilecek kadar zamanı yok. Bu yüzden projenin dosyalarını ve demosunu internette yayınlayan modder, şunları söylüyor: "Umarım bu konu hakkında tutkusu olan biri ya da işlerin nasıl yürüdüğünü bilen biri buradan devam ettirebilir, hatta belki bitirebilir."

Bitmemiş hali bile güzel gözüken Doom modunu siz de kendiniz denemek istiyorsanız, buraya tıklayarak Exkodius'un Moddb sayfasındaki yönergeleri izleyip modu kurabilirsiniz.