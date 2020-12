Yeni çıkan haberlere göre Godzilla vs. Kong'un yapım şirketlerinden Legendary Entertainment, filmin HBO Max'te yayınlanması için 250 milyon dolar istiyor. Bu durum Warner Bros. ve Legendary Entertainment arasındaki karmaşayı artırdı.

Warner Bros. ve Legendary Entertainment şirketlerinin yapımcılığını üstlendiği Godzilla vs. Kong, yaşanan birkaç ertelemenin ardından eğer her şey yolunda giderse 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girecek. Ertelenmeleriyle gündeme gelen film bu kez de yapımcı şirketler arasındaki karmaşayla konuşulmaya başladı.

Geçtiğimiz ay Netflix'in Godzilla vs. Kong'u bünyesine eklemek için 200 milyon dolardan daha fazla bir teklif sunduğu haberleri gelmişti. Bu teklifin WarnerMedia tarafından reddedildiği söylenmişti. Bunun ardından günler sonra Warner Bros.; Dune, The Suicide Squad ve Godzilla vs. Kong'un da arasında bulunduğu 17 filmi HBO Max'e vereceğini açıklamıştı.

Godzilla vs. Kong, iki stüdyoyu birbirine düşürdü:

Tüm bu gelişmelerin ardından geçen bir ayın sonundaysa yeni bir haber daha geldi. Yeni habere göre Legendary Entertainment, WarnerMedia'nın Godzilla vs. Kong'u HBO Max'e göndermesi için en az 250 milyon dolar istiyor. Yayınlanan yeni haber, Godzilla vs. Kong ve yayın platformları arasındaki durumu da karmaşıklaştırdı.

Warner Bros.'un 17 filmi HBO Max'e vereceğini açıklamasının ardından Legendary Entertainment'ın Warner Bros.'un tek taraflı kararı nedeniyle yasal işlem yapmayı düşündüğü aktarılmıştı. Ayrıca Legendary'nin Godzilla vs. Kong'un hem dijital platformlarda hem de sinemalarda yayınlanacağından haberinin olmadığı da iddia edilmişti.

Durum şu anda karmaşıklığını korusa da Godzilla vs. Kong, Warner Bros.'un Legendary ile anlaşma yapması durumunda 21 Mayıs günü vizyona girebilir. Warner Bros.'un Wonder Women 1984'ün başrolü Gal Gadot'a ve yönetmeni Patty Jenkins'e filmi HBO Max'te yayınlamak için milyonlar verdiği düşünülürse Godzilla vs. Kong'u HBO Max'te yayınlanmaya daha yakın olduğunu söyleyebiliriz.