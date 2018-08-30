LEGO, son yıllarda yaptığı en ilginç kampanyalardan birisini gerçekleştirdi. Firma, 1 milyondan fazla parça kullanarak, motorunu dahi LEGO Technic serisiyle tasarladığı, gerçek boyutlarda bir Bugatti Chiron üretti. Günümüzün en hızlı spor arabalarından birisi olan Chiron’un LEGO versiyonu gerçekten gidebiliyor.

Yakından takip edenler, LEGO’nun sadece bir oyuncak olmadığını bilirler. Özellikle yıllardır ürettiği Technic serisiyle her yaştan taraftar kazanan LEGO’nun tanıtım kampanyaları da oldukça seviliyor. Firma, bu kez hayranlık uyandıracak bir işle karşınızda.

Otomotiv sevdalıları Bugatti Chiron’u yakından tanıtayacaklardır. Günümüzün en hızlı otomobillerinden olan bu araç, aynı zamanda epey pahalı. LEGO ise kendi taraftarlarının otomotive ilgisini bildiği için Bugatti ile bir anlaşma imzaladı. 1 milyondan fazla LEGO Technic parçasını kullarak Chiron’un gerçek boyutlarındaki versiyonu inşa eden şirket, aracın motorunu bile LEGO’dan üretti.

Üstelik LEGO Bugatti Chiron’un test pilotu, orijinal Chiron’un üretim aşamasındaki test plotlarından birisiydi:

LEGO Technic, firmanın çubuklar, dişliler, akslar ve motorlar bulunan özel bir sürümü. Bu seriyle minyatür boyutlarda çoğu mekanik sistemi taklit etme imkanınız var. Firmanın Bugatti Chiron’u inşa etmesi ise toplamda 13.500 saat almış durumda. Mart 2018’den bu yana devam eden çalışmalar neticesinde elde edilen sonuç, İtalya Grand Prix’inde sergilenecek.

Açık konuşmak gerekirse plastikle çoğaltılamayan bazı alanların varlığını kabul eden LEGO, 1.5 ton ağırlığında bir yapının LEGO’larla sağlam duramayacağının farkında.

Örneğin aracın ana yükü aşağıda göreceğiniz çelik çerçeveler tarafından taşınıyor:

Ayrıca batarya, bazı özel üç boyutlu yazıcı çıktısı dişliler ve gerçek bugatti lastikleri LEGO’nun elinden çıkmadı. Yine de aracın motoru tamamen LEGO Technic ile üretildiği için sonuç son derece etkileyici.

Saatte 20 kilometre hızla giden LEGO Bugatti Chiron, orijinal Bugatti Chiron’un 400 km/sa hızından epey yavaş. LEGO’nun motorları teknik olarak araca 5.3 beygir gücü kazandırıyor. Motorların LEGO maliyeti ise 70 bin doları buluyor.