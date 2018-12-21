27 Senelik Efsane Lemmings - iOS Android İndir

Sony, geçtiğimiz dönemlerde birkaç yeniden yapımıyla karşımızda olduğu Lemmings'i şimdi de iOS ve Android'e getirdi.

Yeni nesil PlayStation duyurusu merakla beklenen Sony, mobil oyuncuları da unutmuyor. DMA Design tarafından 1991 yılında geliştirilen (sonra değişen adını hepimiz biliyoruz: Rockstar Games) ve sonradan yapımı Psygnosis'e teslim edilen Lemmings markası geri döndü. En son 6 yıl önce mobil platformlarda bir yapımla karşımıza çıkan oyun, Lemmings'in klasik oynanışını koruyor. Bununla birlikte yeni nesil grafiklerle 'side scroll' keyfini yaşatan oyun, oldukça keyifli görünüyor. Oyunda mikro ödemeler yer alıyor fakat herhangi bir ücret ödemeden de deneyimleyebilirsiniz. Oyunu indirmek için hemen aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz: Lemmings  İNDİR Lemmings  İNDİR

Kaynak : https://www.destructoid.com/sony-releases-a-new-lemmings-game-for-mobile-535939.phtml

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