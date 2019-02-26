Mobile World Congress (MWC) 2019’a katılan firmalar arasında yer alan Lenovo, 14e Chromebook Enterprise’ı tanıttı.

Mobil teknolojilere dair en önemli fuarlar arasında yer alan MWC, İspanya’da gerçekleştiriliyor. Fuarda hemen her firma yeni bir ürün ya da teknoloji açıklıyor.

Lenovo’nun yeni ürünü ise çift çekirdek AMD A4 işlemcili Lenovo 14e Chromebook Enterprise oldu. Bu ürünün hedef kitlesi ise işletmeler.

Çinli üretici bu cihazda 14 inçlik full-HD ekran tercih etti. Cihazın klavyesi de sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı olacak şekilde üretildi. Alüminyum kasaya sahip olan cihaz, işletmelerde ilk hatta yer alan çalışanların ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlandı. (İlk hat denilen kısımda genelde mobil olan ya da bir masanın başında duran ancak müşteriyi karşılayan, işletmelerin günlük işlerini yürüten işçiler yer alıyor.) Giriş seviyesindeki çalışanlara hitap edecek olan bu cihazların fiyatları ABD’de 279 dolar olacak.

Lenovo daha önce ChromeOS kullanıyordu ancak 2017’de Chrome Enterprise programını kullanmaya başladı. Bu cihazda İşletmeler için G-Suite bulunuyor. Cihazın bataryası ise 57Wh kapasiteye sahip. Cihazın tek şarjda 10 saat çalışacağı söyleniyor.

USB-C girişlerinden birinden şarj edilebilen cihazda, Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 4.2 bulunuyor.

Lenovo 14e Chromebook Enterprise'ın Özellikleri