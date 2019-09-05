Lenovo, Hindistan’da yeni telefonu A6 Note’u tanıttı. Orta sınıfa hitap etmesi beklenen telefon, Hindistanlı alışveriş sitesi Flipkart’ta ortaya çıktı.

Lenovo, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte mayıs ayında Z6 Lite modeli olarak karşımıza çıkan telefonu K10 Note adıyla Hindistan’da satışa sunarken A6 Note adlı yeni modelini de tanıttı.

Telefonun 6,09 inçlik HD+ damla çentikli ekranı bulunuyor. Ekran/gövde oranı %88 olan cihazın içinde Helio P22 yonga seti bulunuyor ve bu yonga setini 3GB RAM destekliyor. Android Pie işletim sistemi kullanan telefonun 13 megapiksellik arka kamerasını 5 megapiksellik portre kamerası destekliyor. Ön tarafa bakan kamera 5 MP ve yüz tanımayla kilit açabilme özelliğini destekliyor.

Telefonun arka kısmı plastikten imal edilirken bir de parmak izi tarayıcı barındırıyor. Telefonda iki adet SIM girişi ve microSD kart girişi yer alıyor. Telefonun bataryası ise 4000mAh olarak açıklandı.

Lenovo A6 Note özellikleri

Ekran: 6,09 inç HD+, 19,5:9, 2,5D kıvrımlı cam

İşlemci: 2GHz sekiz çekirdek MediaTek Helio P22 işlemci + 650 MHz IMG PowerVR GE8320 grafik işlemci

SIM Girişi: İki adet

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Kamera: 13MP arka kamera + 5 MP portre kamerası, LED ışık, 5 MP ön kamera

Batarya: 4000 mAh batarya

Parmak izi sensörü

3,5mm kulaklık girişi, FM radyo

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS

Yeni Lenovo A6 Note, siyah ve mavi renklerde gelecek. 11 Eylül’de Hindistan’da satışa çıkacak telefonun fiyatı 110 dolar civarında olacak. Telefonun başka hangi ülkelerde satışa çıkacağı bilinmiyor.