Analog saat görünümünde akıllı saat özellikleri sunan Lenovo Watch S, ebeveynlerin çocuklarını takip etmesini sağlayan Watch C ile birlikte resmi olarak tanıtıldı.

Anavatanı Çin’de düzenlediği etkinlik ile yeni orta ve giriş seviye akıllı telefonlarını tanıtan Lenovo, aynı zamanda yeni hibrit akıllı saati Watch S ve çocuklar için geliştirilmiş yeni dijital akıllı saati Watch C’yi tanıttı.

Lenovo Watch 9 ile Watch X arasında bir ürün olan Watch S, kullanıcının uyku alışkanlığını takip edebiliyor, alınan kaloriyi hesaplıyor ve katedilen adım sayısını takip ediyor. Böylece kullanıcılar günlük rutinlerini takip edebiliyorlar.

Çocuklar için özel olarak tasarlanan Watch C ise 1.3 inçlik AMOLED ekranı ile gerçek bir akıllı saat. Üzerinde ebeveynlerin dilediği zaman fotoğraf çekebilmesi için bir kamera bulunan saat, mobil uygulaması sayesinde ebeveynlerin çocuklarını takip etmesini sağlıyor.

Analog saatte akıllı saat özellikleri sunan Lenovo Watch S, 34 dolar (189 TL) fiyat etiketine sahipken, çocukları anlık olarak takip etmeyi mümkün kılan Watch C 58 dolar 319 TL fiyat etiketine sahip. Elbette ki bu fiyatlara vergiler henüz dahil değil.