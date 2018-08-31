Lenovo, bir kez daha yeni nesil dizüstü bilgisayarlarda öncü olmayı planlıyor. Bu kez Lenovo, Snapdragon yonga setiyle şarj süresine odaklanacak.

Lenovo, ARM mimarisi desteğiyle yepyeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Qualcomm'un en son yonga seti Snapdragon 850 ile donatılmış bir biçimde gelecek olan bilgisayar, hem Snapdragon 850 ile gelen ilk Windows 10 bilgisayar olacak hem de 25 saate varan batarya ömrüyle müşteri yelpazesini artıracak.

Lenovo tarafından son tasarlanan ARM mimarili dizüstü bilgisayarlar, hem gövdesinden ayrılarak tablet görevi görüyor hem de klasik dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyordu. Bu kez Lenovo bu tip bir '2'si 1 arada' formülünden vazgeçmiş. Bunun yerine menteşe yerinden dönen ekran, klasik Yoga görünümüyle kullanılabiliyor.

13.3" FHD IPS ekran, Lenovo Yoga standartlarından alışık olduğumuz üzere kapasitif dokunmatik ekranla geliyor. Cihazda 4 GB / 8 GB bellek, 128 GB / 256 GB depolama alanları da opsiyonel olarak yer alıyor.

Lenovo’s Yoga C630'un önümüzdeki kasım ayından itibaren piyasada olması bekleniyor. İlk olarak ABD'de piyasaya çıkacak olan bu modelin başlangıç fiyatı ise 850 dolar.