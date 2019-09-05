Lenovo, bu yılın başlarında Amazon’un akıllı asistanı Alexa ile çalışan tabletlerini duyurmuştu. Şirket, şimdi Google Asistan ile çalışan iki yeni tablet piyasaya sürüyor ve Alexa ile çalışmaktan vazgeçiyor. Yoga Smart Tab ve Smart Tab M8 isimli iki yeni tablet, Google Asistan’ın "Ambient Mode" desteği ile birlikte gelecek.

Lenovo, klasikleşmiş olan Smart Tab isimli Android tabletini ek bir yuva ve bazı yazılımsal güncellemelerle beraber tamamen işlevsel olan bir Amazon Alexa akıllı ekranına dönüştürmüştü. Bu, bir tableti daha kullanışlı hâle getirmek için oldukça akıllı bir yöntemdi. Lenovo, şimdi de Lenovo Yoga Smart Tab ve Lenovo Smart Tab M8'i piyasaya sürüyor. Bu Android tabletlerin her ikisinde de Lenovo, Google Asistan karşılığında Alexa'dan vazgeçiyor.

Smart Tab M8 fiyatı ve özellikleri:

Lenovo Smart Tab M8, bu iki seçeneğin ilki. 8 inç HD ekranlı, Android Pie ve hatta isteğe bağlı 4G özellikli geleneksel bir tablet olan Smart Tab M8, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla eşleştirilen MediaTek A22 işlemciyle birlikte çalışıyor. Standart bir tablet gibi görünen Smart Tab M8, Google Asistan ile birlikte oldukça güçlü bir deneyim sunuyor.

Kutuya dâhil edilmiş bir “Akıllı Şarj İstasyonu” ile Tab M8'i ev kontrolü, müzik ve daha pek çok şeyle birlikte Google Asistan'ın akıllı ekranı olarak ayarlayabilirsiniz. Tablet, Google Nest Hub’ın yaptığı ve aynı arayüze sahip olmadığı her özelliği desteklemiyor ancak işlevlerin çoğu işe yarayacak biçimde. Tab M8, 119 dolardan satışa sunulacak.

Yoga Smart Tab fiyatı ve özellikleri:

Daha yüksek kaliteli bir tablet için Lenovo Yoga Smart Tab, 10,1 inç FHD ekran, USB-C, 8 MP arka 5 MP ön kamera, Snapdragon 439 yonga seti, 3 GB veya 4 GB RAM, 32 GB veya 64 GB depolama alanı sunuyor. 10 saate kadar pil ömrü sunan tablet, JBL ile çalışan çift hoparlöre ve ayakta durmasını sağlayan şık bir standa sahip. Lenovo Yoga Smart Tab, ayrıca Tab M8 ile aynı Google Asistan Ambient Mode'u da içeriyor ancak akıllı istasyon kutuya dâhil değil. Yoga Smart Tab, bu aydan itibaren 249 dolar (yaklaşık 1.400 TL) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.