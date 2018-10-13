Lenovo, Henüz Tanıtmadığı S5 Pro'yu Mi 8 Lite ile Kıyasladı

Mart ayında Lenovo, S5 akıllı telefonunu piyasaya sürdükten hemen sonra yeni bir telefon için hazırlıklara başlamış görünüyor. Çünkü şirket, telefonun halefi olan S5 Pro'yu tanıtmaya hazır.

Çeşitli söylentiler ve sızıntıların gösterdiği gibi Lenovo'nun yeni çıkaracağı telefonun en önemli özelliği dörtlü kamera sistemine sahip olacak olması. Bugün, Lenovo Grubu Başkan Yardımcısı, Weibo'da yaptığı açıklamalarda S5 Pro'nun 18 Ekim'de tanıtılacağını söyledi.

Hatta Başkan Yardımcısı, telefonu Mi 8 Lite ile kıyaslamaktan ve kamera örneklerini paylaşmaktan kendini alıkoyamadı. S5 Pro'nun optik yakınlaştırma yeteneğini Mi 8 Lite ile doğrudan karşılaştıran Başkan Yardımcısı, 2x yakınlaştırmayı öğrencilerin sınıflardaki durumunu (tahtanın fotoğrafını çekmeye çalışan öğrencilerin yaşadığı zorlukları) belirterek anlattı.

Yayınlanan posterler, arka tarafta bulunacak olan dörtlü kamera sistemini doğrularken, teknik özellikler konusunda herhangi bir bilgi sunmuyor. Ancak önceki söylentiler telefonun özelliklerini şöyle sıralıyor:

Snapdragon 660 çipset

6.18 inçlik 1080×2246 çözünürlüğünde bir ekran

3/32GB; 4/64GB; 6GB/128GB RAM ve depolama seçenekleri

Önde ikili, arkada dörtlü kamera kurulumu

Diğer standart bağlantı özellikleri

Lenovo'nun S5 Pro'yu kıyasladığı Mi 8 Lite'ta da benzer özellikler bulunuyor ve telefon 1699 Yuan (~245 dolar) karşılığında satılıyor. Yani Lenovo'nun da benzer bir fiyat politikası izlemesini beklemek yanlış olmayacaktır.