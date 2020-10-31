Lenovo K12 Note'un Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Lenovo'nun yakın zamanda tanıtacağı akıllı telefonu K12 Note'un render görüntüleri, bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Görüntülerle birlikte akıllı telefonun Moto G9 Play'in yeniden isimlendirilmiş olabileceği iddiaları güçlendi.

Akıllı telefon sektöründe özellikle oyuncu akıllı telefonlarıyla dikkati üzerine çekmeyi başaran Lenovo, yakın zamanda yeni bir akıllı telefonunu tanıtacak. Şirketin yeni telefonu, Lenovo K10 Note serisinin yeni üyesi K12 Note olacak. Akıllı telefon hakkında şu ana kadar oldukça az bilgi ortaya çıktı.

Fakat gün geçtikçe Lenovo'nun yeni akıllı telefonuyla neler sunacağı da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bugün, Lenovo K12 Note'un render görüntüleri, Twitter kullanıcısı Sudhanshu Ambhore tarafından paylaşıldı. Telefonun render görüntüleriyle birlikte telefonun nasıl bir tasarım taşıyacağı da ortaya çıktı.

Lenovo K12 Note render görüntüleri:

Render görüntülerine baktığımız zaman Lenovo K12 Note'un Motorola'nın Moto G9 Play'e fazlasıyla benzediğini görebiliyoruz. Öyle ki telefon, Moto G9 Play'in farklı isimle piyasaya çıkacak modeli gibi gözüküyor. Tasarım anlamında aradaki tek farksa parmak izi okuyucusundaki 'M' logosunun kaldırılmış olması.

Şu ana kadar ortaya atılan iddialar, Lenovo K12 Note'un donanımı hakkında fazla bir şey söylemedi. Akıllı telefonun yalnızca 15 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı söylendi. Geriye kalan tüm özelliklerse Lenovo K12 Note'un gerçekten de Moto G9 Play'in isim değiştirilmiş hâli olduğu düşünülerek sunuldu.

Lenovo K12 Note, Moto G9 Play'in yeniden isimlendirilmiş hâli olarak piyasaya sürülecekse telefon, 6,5 inçlik HD+ Max Vision ekrana sahip olacak. Telefonun işlemci bölümünde bizi sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti karşılayacak ve 4 GB RAM de telefona güç verecek. Dâhili depolama alanıysa 64 GB olacak. Telefon, 5.000 mAh bataryasıyla uzun bir kullanım sunacak.

Akıllı telefonun arkasında bizleri 48 MP'lik ana kameranın yanı sıra 2 MP'lik makro lens ve 2 MP'lik derinlik sensörü karşılayacak. Bununla birlikte kamera kurulumunun hemen altında bir parmak izi okuyucusu bulunacak. Telefonun ön kısmındaysa 8 MP'lik bir kamera yer alacak.