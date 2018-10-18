Çift ön ve arka kamerası ile bütçe dostu akıllı telefon arayan mobil fotoğrafçıların en uygun tercihlerinden biri olacak Lenovo K5 Pro ve K5s resmi olarak tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Lenovo, düzenlediği lansman etkinliği ile birlikte Lenovo S5’ün güncellenmiş versiyonu olan Lenovo S5 Pro, Lenovo K5’in güncellenmiş bir versiyonu olan Lenovo K5 Pro’ya ek olarak bir bütçe dostu akıllı telefon olan Lenovo K5s'i resmi olarak tanıttı.

Cam arka paneli ve metal çerçeveleri ile şık bir görünüme sahip olan Lenovo K5 Pro, 18:9 ekranı ve ince çerçeveli tasarımı ile seviyesine göre oldukça şık bir tasarıma sahip. Snapdragon 636 işlemcisi ve 6GB RAM’i ile orta segment için yeterli bir donanıma sahip olan cihaz, 5.99 inç ekranı ile tek elle kullanım için pek de uygun değil.

Lenovo K5 Pro Özellikler

Snapdragon 636 işlemci

6GB’a kadar RAM, 128GB’a kadar depolama

5.99 inç Full HD+ LCD ekran

16MP+5MP çift arka kamera

16MP+5MP çift ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Hızlı şarj destekli 4050mAh batarya

Lenovo K5s Özellikler

MediaTek Helio P22 işlemci

4GB RAM, 32GB depolama alanı

5.7 inç HD+ IPS LCD ekran

13MP+5MP çift arka kamera

13MP+5MP çift ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

3000mAh batarya

Yeni Lenovo K5 Pro, 4GB RAM, 64GB depolama seçeneği için ~799 TL; 6GB RAM, 64GB depolama seçeneği için ~899 TL; 6GB RAM, 128GB depolama seçeneği için de ~1049 TL fiyat etiketine sahip olacak. Lenovo K5s ise ~649 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Yukarıda belirtilen fiyatlara vergilerin dahil edilmediğini hatırlatalım.