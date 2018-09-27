Lenovo'nun Katlanabilir Akıllı Telefonu Görüntülendi

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı tweet, Lenovo'nun katlanabilir akıllı telefonunu ortaya çıkardı. Video, henüz çok 'ilkel' bir cihaz gösteriyor olsa da bir prototip olduğunu ve üzerinde çalışmaların devam ettiğini unutmamak gerek.

Katlanabilir akıllı telefon fikri sizi hala heyecanlandırmıyorsa ilk katlanabilir akıllı telefon prototiplerini görene kadar bekleyin. Zira pek çok akıllı telefon üreticisi, akıllı telefonların geleceğini taşınması çok daha kolay olan katlanabilir akıllı telefonlarda görüyorlar.

Hong Kong merkezli uluslararası teknoloji şirketi Lenovo’nun ilk katlanabilir akıllı telefon prototipi Twitter’da paylaşılan bir video ile gün yüzüne çıktı. Video, çalışan bir akıllı telefon gösteriyor ve cihaz, menteşeli yapısı sayesinde ikiye katlanabiliyor.

Dürüst olmak gerekirse söz konusu prototip, tüketici beklentilerini karşılamaktan oldukça uzak. Cihaz, TV kumandasına benzer şekilde ince ve uzun bir yapıya sahip. Ayrıca ekranın sağ tarafında ‘çentiğe’ benzer girinti, cihazın henüz kusursuz bir yapıya sahip olmadığını gösteriyor.

Daha da önemlisi cihazın ilk Android telefonlardan bile daha kalın çerçeveleri bulunuyor. Böylesine kalın çerçeveler, cihazın boyutunu büyüttüğünden katlanabilir yapının hiçbir avantajı kalmamış oluyor. Yine de teknolojinin henüz geliştirme aşamasında olduğunu düşünürsek Lenovo’nun doğru yolda olduğunu söyleyebiliriz.