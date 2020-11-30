Lenovo; oyuncular, ağır ofis çalışanları ve içerik üreticileri için geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Legion Y9000X 2021 ve Legion R9000X 2021 olarak adlandırılan cihazlar, birbirine oldukça benzerlik gösteriyor.

Çin merkezli teknoloji devi Lenovo, bugün iki yeni dizüstü bilgisayarının duyurusunu gerçekleştirdi. Şirketin tanıttığı cihazlar Lenovo Legion Y9000X 2021 ve Lenovo Legion R9000X 2021 oldu.

Lenovo'nun tanıttığı bu oyuncu dizüstü bilgisayarları 1,9 kilogram ağırlığında, 15,6 inçlik 144 Hz bir ekrana sahip. Ekran kartı olarak ise NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q bulunuyor. Peki, bu cihazların öne çıkan özellikleri neler gelin hep birlikte bakalım.

Lenovo Legion Y9000X 2021

Legion Y900X 2021; 15,6 inçlik bir ekrana, 15,9 mm bir kalınlığa ve 1,86 kg bir ağırlığa sahip. Cihazda soğutma sistemi olarak TSI Frost Blade Pro kullanılıyor. Bu soğutma sisteminde bakır soğutma kanatları, yüksek performans ısı nakil boruları ve süper şarjlı fanlar bulunuyor.

Ekran kartına bakıldığında NVIDIA'nın GeForce RTX 2060 Max-Q kartının kullanıldığı görülüyor. Ayrıca bu sayede %90'lık performans için %60 güç tükettiği ifade ediliyor. Ayrıca Dual-Direct GRX çift mod ekran desteği de bulunuyor.

Legion Y9000X 2021'de 15,6 inçlik IPS bir ekran bulunuyor. Bu ekran, 144 Hz tazeleme oranına ve 5 ms tepki süresine sahip. Bunlara ek olarak %100 sRGB renk gamı ve Dolby Vision desteği sunuyor. İşlemci olarak Intel Core i7-10875'in kullanıldığı cihazda 16 GB RAM ve 512 GB SSD yer alıyor. Thunderbolt 3 desteğinin yer aldığı cihazın etiket fiyatı ise 9.299 yuan (vergisiz 11.042 TL). Ancak cihaz, indirimli olarak 8.699 yuan (vergisiz 10.330 TL) fiyatla çıkıyor.

Lenovo Legion Y9000X 2021 özellikleri

Ekran: 15,6 inç, 144 Hz IPS ekran

15,6 inç, 144 Hz IPS ekran İşlemci: Intel Core i7-10875

Intel Core i7-10875 Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q

NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Batarya: 75 W

75 W Ağırlık: 1,86 kg

Lenovo Legion R9000X 2021

Lenovo Legion R900X 2021'in kardeşi Y9000X 2021'den çok büyük farklılıkları bulunmuyor. Kardeşi gibi 15,6 inçlik bir ekrana sahip olan R900X 2021, 1,92 kg ağırlığa ve 15,9 mm kalınlığa sahip. Soğutma sistemi olarak da TSI Frost Blade Pro kullanılıyor.

Ekran kartı olarak yine NVIDIA'nın GeForce RTX 2060 Max-Q kartının kullanıldığı cihazda işlemci olarak AMD Ryzen 7 4800H kullanılıyor. Cihazın indirimli fiyatı ise 7999 yuan (vergisiz 9.499 TL)

Lenovo Legion R9000X 2021 özellikleri