Lenovo'nun bir süredir konuşulan yeni oyuncu telefonu Legion ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. XDA Developers ekibi tarafından paylaşılan iddialar, telefonun ön kamerasının hareketli ve yan tarafa monte edilmiş bir şekilde olacağını ortaya koyuyor.

Lenovo yetkilileri, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yeni akıllı telefonları için özel bir sayfa oluşturdular. Bu sayfanın yayına alınması ile birlikte hem cihazın varlığı resmen onaylanmış oldu hem de cihazla ilgili bazı bilgiler paylaşıldı.

Şu ana kadar Lenovo, yeni akıllı telefonunun Snapdragon 865'ten güç alacağını ve bu telefonun 90 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağını açıkladı. Ayrıca kısa bir süre önce Legion'ın ekran tasarımı gün yüzüne çıktı.

Lenovo Legion böyle görünecek

XDA Developers tarafından paylaşılan yeni görüntülerin, telefonla ilgili bir tanıtım videosundan sızdırıldığı iddia edildi. Görüntüler, cihazın yandan pop-up kameraya sahip olacağını ve diğer bazı detayları gün yüzüne çıkarıyor.

Lenovo Legion'ın ön kamerası tasarımını ortaya koyan görsel

Lenovo Legion, oyunseverlere odaklanan bir akıllı telefon modeli. Dolayısı ile bu akıllı telefonun daha çok yatay pozisyonda kullanılacağını söyleyebiliriz. Lenovo da böyle düşünmüş olacak ki cihazın ön kamerasını üst yerine yan çerçeveye gömmeyi tercih etmiş.

XDA Developers ekibinin sızdırdığı ikinci görüntü, yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonun arka panelinin detaylarını ortaya koyuyor. Buna göre telefonun iki adet arka kamerası ile LED flaşı, alışık olmadığımız bir şekilde cihazın ortasına konumlanacak. Ayrıca telefonun arka kısmındaki "Y" harfi detayı da dikkatlerden kaçmıyor.

Legion'ın arka tasarımı

XDA Developers ekibinin iddialarına göre Lenovo Legion; LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 SSD depolama alanına sahip olacak. Ayrıca bu akıllı telefonun 144 Hz'lik FHD+ ekrana sahip olacağı da söyleniyor. Android 10 tabanlı Lenovo ZUI arayüz ile çalışması beklenen telefonun 64 MP ile 16 MP'lik iki arka kamerasının ve 20 MP çözünürlüğüne bir ön kamerasının olacağı da diğer söylentiler arasında yer alıyor.