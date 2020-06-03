Lenovo, iş ve eğitime yönelik yeni VR gözlüğünü tanıttı. Mirage VR S3, kullanılmak için herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymuyor ve güvenli paylaşım için ThinkReality platformunu destekliyor.

Lenovo, donanımdan bağımsız yeni sanal gerçeklik gözlüğü Mirage VR S3'ü tanıttı. Şirket, yeni VR ürününün işletme düzeyinde "toplu kullanım" için tasarlanmış bir sanal gerçeklik gözlüğü olduğunu belirtti. Mirage VR S3, Android ile çalışıyor ve kendi donanımı sayesinde ek bir cihaza ihtiyaç duymuyor.

Lenovo Mirage VR S3'te Qualcomm'un Snapdragon 835 yonga seti bulunuyor. Sanal gerçeklik gözlüğünde, Bluetooth bağlantısı ve 64 GB genişletilebilir depolama alanı yer alıyor. Cihaz, geçtiğimiz hafta tanıtılan HP Reverb G2 gibi 4K ekran (göz başına 1920x2160 piksel) ve hands-free kontroller sunuyor. Ancak HP'nin gözlüğünün aksine, ek bir donanıma ihtiyaç duymuyor ve ticari kullanım için tasarlandı.

Lenovo Mirage VR S3, sosyal mesafe için iş ve eğitime yönelik olarak tasarlandı

Lenovo Mirage VR S3, cihazdan ve buluttan bağımsız olan ThinkReality yazılım platformu tarafından destekleniyor. Yani şirketlerin uygulamaları herkesin kullanabileceği sisteme dağıtması daha kolay olacak. Mirage VR S3, sürükleyici bir öğrenme deneyimi sunarak çalışanlara daha düşük maliyetle "güvenli" eğitim sağlamak için kullanılabilecek.

Yeni VR gözlüğü, aynı zamanda sanal sınıf ortamlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Bu şekilde sanal gerçeklik dersleri, saha gezileri ve eğitim için de tercih edilebilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve uzaktan çalışma hayatımızın bir parçası haline geldi ve Mirage VR S3, hem iş hem de eğitim için harika bir çözüm olabilir.

Mirage VR S3, sağlam ve hafif tasarlandığı gibi, dahili ses sistemine sahip ve yaklaşık 3 saatlik pil ömrü sunuyor. Lenovo'nun yeni sanal gerçeklik gözlüğü, 2020'nin üçüncü çeyreğinden itibaren Kuzey Amerika, Çin, Japonya, İngiltere, Fransa ve İspanya'da 450 dolardan satışa sunulacak.